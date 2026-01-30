Polizia: il saluto del Questore Della Cioppa che lascia Isernia per assumere altro incarico a Matera

Pubblichiamo, di seguito, la nota di salute del Questore di Isernia, Davide Della Cioppa, che lascia la direzione della Polizia pentra, per assumere altro incarico a Matera.

«Nel lasciare l’incarico di Questore della Provincia di Isernia, che ho avuto l’onore di ricoprire per due anni, per trasferirmi a Matera, desidero rivolgere un sentito saluto e un sincero ringraziamento a tutta la cittadinanza.

Il mio servizio in questo territorio è stato caratterizzato da un rapporto diretto e costante con una comunità attenta, partecipe e profondamente legata ai valori della legalità, del rispetto reciproco e della convivenza civile. Ho trovato una provincia ricca di umanità, di tradizioni e di un forte senso di appartenenza, valori che rendono questo territorio autentico e prezioso.

Fin dall’inizio del mio incarico ho ritenuto fondamentale che l’azione della Polizia di Stato fosse improntata alla vicinanza concreta ai cittadini, all’ascolto delle loro esigenze e alla presenza costante sul territorio. La sicurezza non è solo prevenzione e repressione dei reati, ma anche fiducia, dialogo e collaborazione quotidiana con la comunità.

Ringrazio le istituzioni locali, le autorità civili, militari e religiose, gli amministratori, il mondo del lavoro, della scuola, dell’università, dell’informazione, dell’associazionismo e del volontariato, nonché tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a costruire un rapporto di collaborazione leale e proficua con la Questura.

Porterò con me il ricordo di una provincia che ha sempre dimostrato dignità, senso civico e grande attenzione al bene comune.

Con questi sentimenti desidero rivolgere a tutti i cittadini della Provincia di Isernia il mio più cordiale saluto e i migliori auguri per il futuro».

Il Questore

Davide Della Cioppa