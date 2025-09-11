Fondovalle Sangro: 150milioni di euro per meno di sei chilometri, un altro anno di cantieri aperti

L’assessore regionale ai Trasporti d’Abruzzo, Umberto D’Annuntiis, ha effettuato oggi un sopralluogo sul cantiere della S.S. 652 “Fondovalle Sangro”, una delle opere strategiche per la viabilità abruzzese e molisana. Presenti anche l’onorevole Alberto Bagnai, il direttore compartimentale Anas, Paolo Testaguzza, il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso e alcuni sindaci del territorio.

L’intervento complessivo, dal valore lordo di 178.806.725,93 euro, dopo il ribasso d’asta del 31,578%, ammonta a 150.623.895,09 euro. Ad oggi è stato realizzato circa il 67% dei lavori (per un avanzamento di 102 milioni di euro), con una conclusione prevista dal cronoprogramma al 30 giugno 2027.

I lavori principali in corso riguardano il completamento della strada con la costruzione di una galleria, cinque viadotti e opere di stabilizzazione e drenaggio dei versanti. L’intervento si estende per un totale di 5,7 chilometri, di cui 2465 metri di galleria naturale già quasi totalmente scavata. Resta da scavare per l’abbattimento dell’ultimo diaframma 390 metri.

Il progetto interessa il tratto tra Gamberale e Quadri e ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza.



«Questa infrastruttura – ha dichiarato D’Annuntiis – rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo della Val di Sangro e per tutto l’Abruzzo interno. È un’opera complessa, ma strategica, che stiamo seguendo con grande attenzione e che porterà benefici concreti alla sicurezza, alla mobilità e alla competitività del territorio».