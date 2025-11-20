Forestali: il generale di corpo d’armata Parrulli in visita al comando regione Abruzzo e Molise

Il Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Parrulli, Comandante del CUFAA, Comando di vertice dell’Organizzazione Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, si è recato a L’Aquila dove ha fatto visita al Prefetto di L’Aquila, Dott. Giancarlo Di Vincenzo e, subito dopo, al Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”.

Nei locali dell’Aula Magna “Luigi Giugno”, accompagnato dal Colonnello Giuseppe Lopez, Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”, e dal Tenente Colonnello Irene Sebastiani, Capo Ufficio Comando, il Generale Parrulli, alla presenza del Cappellano Militare, Don Claudio Recchiuti, ha salutato gli Ufficiali comandanti e addetti dei reparti abruzzesi e molisani delle Specialità Forestale (Gruppi L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Isernia – Reparti Parco Nazionale Maiella, Abruzzo Lazio e Molise, Gran Sasso e Monti della Laga – Reparti Biodiversità L’Aquila, Castel di Sangro, Pescara, Isernia), Ambientale (Nuclei Operativo Ecologico Campobasso e Pescara) e Agroalimentare (Nucleo Tutela Agroalimentare Avezzano), nonché una rappresentanza di comandanti e addetti dei Nuclei Carabinieri Forestali e Parco, i rappresentanti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale e una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestale.

Nel corso dell’incontro, il Generale Parrulli, dopo aver portato il ringraziamento ricevuto dal Sig. Prefetto per il lavoro svolto a tutela dell’ambiente, della natura, delle biodiversità e delle eccellenze alimentari, ha esortato i militari, quali rappresentanti sul territorio, ad esplorare attentamente e a conoscere nel dettaglio le aree che essi presidiano, in modo da poter intervenire con efficacia alle richieste della comunità e dei cittadini. Li ha, inoltre, invitati, ad essere saggi nelle scelte per onorare la divisa che essi indossano ogni giorno.

Successivamente, sempre presso il Comando Regione, il Generale Parrulli ha ricevuto il Procuratore Capo del Tribunale di L’Aquila, Dott. Alberto Sgambati, il Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, Gen. D. Failla, il Comandante Regionale Abruzzo GdF, Gen. B. Mendella, il Comandante Militare Esercito per l’Abruzzo e Molise, Col. Iovinelli, il Comandante Provinciale GdF, Col. Oriolo, il Questore di L’Aquila, Dott. Mancini, il Comandante Provinciale Carabinieri L’Aquila, Col. Del Campo, rappresentato per l’occasione dal Comandante del Reparto Operativo Carabinieri L’Aquila, Ten. Col. Vaglio.

La visita è proseguita presso il Reparto Carabinieri Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Ad Assergi il Comandante ha avuto modo di rivolgere apprezzamento ai militari che lavorano all’interno dell’area protetta nonché ai cavalieri e ai conduttori cinofili.