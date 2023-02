Forza un posto di blocco, ma si schianta sul guardrail: ladro 28enne finisce in manette

La Polizia di Stato, durante un predisposto servizio di prevenzione e repressione della criminalità predatoria, ha tratto in arresto un giovane di 28 anni colto nella flagranza dei reati di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, il personale della Squadra Mobile della Questura di Campobasso, pochi minuti dopo la segnalazione di furto, rintracciava l’autovettura sulla SS. 645 direzione Foggia. Al tentativo di fermare la stessa, il conducente reagiva dandosi a precipitosa fuga, provando più volte di spingere l’equipaggio fuori strada nel tentativo di sfuggire al fermo. L’inseguimento continuava per decine di chilometri eludendo anche un posto di blocco effettuato da personale dell’ Arma dei Carabinieri, precedentemente allertato. La fuga si concludeva poco dopo, in provincia di Foggia, allorché il 28enne per la forte velocità, perdeva il controllo dell’auto collidendo violentemente contro il Guard rail.

Per tali motivi il soggetto veniva tratto in arresto e, al termine della redazione degli atti di rito da parte degli operatori della Squadra Mobile, come disposto dal Pubblico Ministero presso la Procura di Foggia, è stato associato presso la locale Casa Circondariale.

I servizi di prevenzione dei reati della Questura di Campobasso, anche a seguito del citato episodio, saranno ulteriormente intensificati.