Forza una finestra e si introduce in un negozio, ladro arrestato in flagranza dai Carabinieri

Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella città di Pescara volte al contrasto ed alla repressione delle attività illecite. Durante l’attuale periodo, sono in corso da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, delle mirate attività di polizia giudiziaria volte alla prevenzione e repressione dei reati in genere con particolare attenzione riposta sui reati predatori che infondono sempre elevato allarmismo nella cittadinanza. In tale contesto, è profuso un particolare “sforzo operativo” con il dispiegamento sul campo di servizi dedicati con il peculiare compito di svolgere una meticolosa attività di contrasto al fenomeno dei reati predatori.

In tale ambito nella nottata di domenica, una pattuglia in servizio dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Montesilvano riceveva da parte della C.O. di Pescara una segnalazione per uomo che si era introdotto all’interno di un’attività commerciale probabilmente per commettere un furto.

Tempestivamente i militari raggiungevano il luogo interessato ed effettivamente sorprendevano un uomo, classe ’86, che poco prima aveva forzato una finestra posta sul retro dell’attività in parola allo scopo di sottrarre svariato materiale che era custodito all’interno. I militari quindi, provvedevano a bloccare immediatamente l’uomo oltre a recuperare la merce che lo stesso stava asportando e riposto all’interno di una borsa.

Nella considerazione degli inequivocabili elementi probatori raccolti a carico del reo da parte dei Carabinieri, lo stesso veniva condotto presso gli uffici della Compagnia di Montesilvano ed al termine delle formalità di rito veniva dichiarato in stato di arresto per il reato di tentato furto aggravato.

L’uomo, a seguito dei fatti narrati, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.