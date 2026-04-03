Frana a Castiglione, persone evacuate e accolte dai parenti in paese. L’Alto Vastese quasi isolato

Situazioni critiche ovunque, nell'Alto Molise e Vastese: strade provinciali e comunali chiuse ovunque per continue frane o smottamenti che si attivano ogni ora. Fraine è isolato da monte, perché la strada per Castiglione è stata cancellata da una…

Situazioni critiche ovunque, nell’Alto Molise e Vastese: strade provinciali e comunali chiuse ovunque per continue frane o smottamenti che si attivano ogni ora.

Fraine è isolato da monte, perché la strada per Castiglione è stata cancellata da una enorme frana, e senza acqua corrente.

Castiglione Messer Marino è semi isolato, con la sola uscita versoMontazzoli e Tornareccio, al momento ancora percorribile sia pure con difficoltà.

Nella serata di ieri alcune persone residenti nella zona della ex pizzeria “La Fonte” sono state evacuate e accolte in paese da parenti. Nel corso della notte una gigantesca frana ha spazzato via il tratto di Istonia che conduce alla zona artigianale e allo svincolo per Fraine.

Castiglione NON è più raggiungibile da Schiavi, perché sia la provinciale per Padulo che quella per bivio Valloni sono state chiuse al traffico per motivi di sicurezza.

Schiavi mantiene aperta la sola provinciale per Taverna a questo punto unica arteria strategicamente utile anche come VIA DI FUGA in caso di ulteriori calamità naturali.

Castelguidone ha il solo accesso verso Schiavi, fino a quando reggerà la provinciale, e verso contrada Penna di Trivento.

Le cose potrebbero peggiorare solo se cominciasse a piovere merda!

Francesco Bottone