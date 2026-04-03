Frana cancella un tratto della provinciale per Castiglione, area artigianale non raggiungibile

Un vasto movimento franoso ha cancellato, nel corso della notte, un tratto di strada provinciale che dall'abitato di Castiglione Messer Marino scende verso la zona artigianale e lo svincolo per Fraine. La frana ha letteralmente portato via decine…

Un vasto movimento franoso ha cancellato, nel corso della notte, un tratto di strada provinciale che dall’abitato di Castiglione Messer Marino scende verso la zona artigianale e lo svincolo per Fraine. La frana ha letteralmente portato via decine e decine di metri di strada, troncando i collegamenti con la zona artigianale dove sono attive diverse attività imprenditoriali.

Nel video le drammatiche immagini realizzate sul posto dall’imprenditore Magnacca che ora non può più raggiungere le sue officine.

E come se non bastasse il disastro già evidente da quelle immagini, potrebbe essere chiusa al traffico anche l’unica arteria provinciale al momento percorribile da Castiglione Messer Marino, quella che porta verso Torrebruna, passando per il bivio di frazione Valloni. Come si vede dalle immagini delle crepe attraversano tutta la carreggiata, lasciando presupporre un movimento franoso al di sotto di essa. Sono in corso le verifiche sul posto del personale del comparto viabilità della Provincia di Chieti.