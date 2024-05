Nel pomeriggio di oggi una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta sulla SS17, nei pressi di Campobasso, per un incidente stradale.

Nello scontro frontale tra un furgone e un’automobile, il conducente di quest’ ultima è rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118 in ospedale a Campobasso per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri per quanto di loro competenza.