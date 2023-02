Fuoristrada perde pneumatico, singolare incidente alle porte di Agnone

Singolare incidente stradale, per fortuna senza feriti né gravi conseguenze, nella serata di martedì alle porte di Agnone, nei pressi del noto locale “Il Duca del Sannio”, a pochi passi dalla stazione del comando dei Carabinieri forestali. Per cause in corso di accertamento un grosso fuoristrada ha letteralmente perso lo pneumatico anteriore sinistro, quello del lato guida. La vettura poggiava, quasi fosse inginocchiata, sul mozzo e sul disco, comunque sulla parte metallica sulla quale viene normalmente montato lo pneumatico. Un problema risolto in pochi minuti dal proprietario che ha richiesto l’intervento di un meccanico del posto. Per garantire la viabilità ed evitare ulteriori incidenti sul posto si è portato un equipaggio del Nucleo radiomobile dei Carabinieri della compagnia di Agnone.

