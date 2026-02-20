Furti in abitazione a Forlì del Sannio, i Carabinieri bloccano un sospettato: denunciato un 56enne di zona

Individuava le abitazioni disabitate da diverso tempo o quelle temporaneamente incustodite per l’assenza dei proprietari e si introduceva al loro interno per razziare quanto più possibile. Gli episodi sono iniziati nella prima settimana del corrente mese di febbraio, quando alcuni residenti del piccolo centro di Forlì del Sannio, al rientro dal lavoro fuori paese, hanno trovato le loro abitazioni completamente a soqquadro, con l’ammanco di diversi beni affettivi come gioielli, bomboniere e argenteria. Sono state almeno cinque le abitazioni saccheggiate ed altrettante quelle in cui hanno tentato di entrare, cosa che non gli è riuscita solo grazie ai sistemi di difesa passiva installati dai proprietari.

I Carabinieri della Stazione di Forlì del Sannio, hanno immediatamente avviato le indagini, acquisendo indizi dalle denunce ricevute, dai sopralluoghi effettuati presso le abitazioni predate e dal monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza presente nel centro abitato, rilevando la presenza nell’arco delle ore notturne di alcuni veicoli intestati a persone non residenti, la cui presenza è risultata alquanto anomala soprattutto nelle fredde notti invernali.

Pertanto, una volta analizzato il modus operandi del soggetto che per non dare nell’occhio utilizzava due diverse autovetture, i militari, grazie anche al costante monitoraggio dei varchi di accesso e uscite al centro abitato, nella sera del 12 febbraio, avuta la certezza che il presunto autore fosse sul posto per altre incursioni, hanno provveduto a cinturare la zona di interesse, così da impedirgli ogni via di fuga. In questo modo durante le successive ore notturne, sono riusciti a bloccare la persona attenzionata e ritenuta responsabile dei furti, mentre viaggiava a bordo di una delle due autovetture già monitorate.

A seguito di perquisizione personale e veicolare sono stati rinvenuti all’interno del bagagliaio dell’autovettura alcune chiavi alterate, grimaldelli e vari arnesi da scasso, nonché diversi articoli di bigiotteria, orologi da tavolo, utensileria in argento e stecche di sigarette, dei quali l’uomo non ha saputa giustificare il possesso. Tutta la merce recuperata è stata sequestrata e sono in corso gli accertamenti per risalire ai legittimi proprietari, mentre il 56enne, originario della provincia pentra, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Isernia.

Con questa operazione, i Carabinieri della Stazione di Forlì del Sannio sono riusciti a ridare la serenità alla comunità forlivese, ricevendo il plauso dal primo cittadino Sergio Lerza e dall’intera popolazione.