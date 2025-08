Furti in abitazione nel Chietino: si schianta in motorino, gli trovano refurtiva e lo denunciano

I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Ortona, hanno denunciato in stato di libertà un 45enne di Carignano (TO), ritenuto il responsabile unitamente ad altro complice in corso di identificazione di diversi furti in abitazione messi a segno domenica 27 luglio in alcuni comuni del Chietino.

L’uomo nel pomeriggio di domenica 27 luglio, in Orsogna, era vittima di un incidente stradale mentre era alla guida di un motoveicolo di cui perdeva il controllo finendo contro il muro di recinzione di un’abitazione. Mentre lui rimaneva gravemente ferito e quindi impossibilitato a fuggire, il passeggero e complice nei furti si dileguava nelle campagne circostanti.

La pattuglia dei carabinieri giunta sul posto, allertata da altro utente della strada testimone del sinistro, nel recuperare gli effetti personali del 45enne che nel frattempo era stato trasportato in elisoccorso presso l’ospedale civile di Pescara, trovavano all’interno di un zainetto diversi monili in oro, denaro contante, arnesi per lo scasso e quattro targhe contraffatte di cui una installata sul veicolo incidentato che dal numero di telaio era di proprietà dell’indagato.

In relazione a quanto emerso la persona veniva denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Chieti per ricettazione, possesso di oggetti atti allo scasso, detenzione ed uso di targhe falsificate.

I successivi accertamenti permettevano di risalire ai proprietari della refurtiva, residenti nei comuni di Bucchianico (CH) e Filetto (CH) e a cui venivano restituiti i valori.