Furti in appartamenti e truffe agli anziani: foglio di via per due campani fermati dai Carabinieri

Controlli intensificati nella movida sanmartinese. I Carabinieri della Compagnia di Larino hanno messo in campo un dispositivo articolato volto stringere le maglie del controllo in un’area sempre viva dove l’azione preventiva ha la finalità di permettere ai giovani di poter coniugare divertimento e sicurezza.

Il dispositivo è stato supportato dalla presenza dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Chieti, che hanno messo a disposizione le proprie competenze durante il controllo di locali e degli avventori. Il servizio in argomento ha avuto una duplice finalità: in primo luogo prevenire il fenomeno degli eccessi del sabato sera attraverso una serie di controlli mirati ad esercizi pubblici ove è prevista la somministrazione di bevande alcooliche e ponendo in essere numerosi posti di controllo lungo le principali arterie del comune in questione. Nella seconda fase dell’attività, il servizio si è focalizzato sulla perlustrazione delle campagne attigue al centro abitato, pattugliando le strade interpoderali e solitamente meno trafficate, ove insistono aziende agricole e abitazioni rurali, con l’obiettivo principale di contrastare il fenomeno dei reati predatori.

L’intensificazione dei controlli e dei pattugliamenti, attraverso la presenza capillare e ben visibile del dispositivo, ha permesso di ottenere importanti riscontri info-operativi. Infatti, gli operatori hanno proceduto ad indentificare e controllare circa 90 persone e 45 mezzi, sia nel corso di controllo alla circolazione stradale che in prossimità di locali, procedendo a numerose contestazioni al codice della strada. Inoltre, sono state effettuate due proposte per il provvedimento del foglio di via obbligatorio nei confronti di sue soggetti campani con precedenti di polizia.

L’articolato servizio si inserisce all’interno di una pianificazione ben più organica, sotto la direzione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, che sta mettendo in campo un elevato numero di personale e mezzi, al fine di contrastare in maniera sinergica i fenomeni criminali che colpiscono il territorio, coordinando le proprie articolazioni strategicamente disposto sul territorio.