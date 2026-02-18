Furto aggravato ed indebito utilizzo di mezzi di pagamento, in manette una donna sudamericana

La Polizia di Stato di Chieti, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, nella giornata di ieri, ha proceduto all’arresto di una cittadina sudamericana resasi responsabile di furto aggravato ed indebito utilizzo di mezzi di pagamento, nei confronti di una donna anziana, nel decorso mese di agosto in Chieti all’interno di un parcheggio di un esercizio commerciale della zona.

In particolare, la donna, identificata unitamente ad altri due suoi connazionali, a seguito di indagini degli agenti della Squadra Mobile di Chieti, faceva perdere le sue tracce unitamente agli altri componenti del gruppo.

Il costante monitoraggio degli autori del reato ha permesso di rintracciare dapprima uno di loro nel Comune di Milano, per cui è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, e successivamente, di rintracciare nel decorso mese di gennaio, l’altra autrice sul territorio francese, per cui l’Autorità Giudiziaria di Chieti ha richiesto l’emissione di un mandato di arresto europeo, eseguito nella giornata di ieri dalla Polizia francese.

Al termine delle formalità di rito, le Autorità francesi procederanno alla consegna dell’arrestata a quelle italiane.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, l’eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.