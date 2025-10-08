Furto di un’autovettura a Castelmauro, individuato e denunciato il responsabile

Al termine di una rapida ed incisiva attività investigativa, i carabinieri della stazione di Castelmauro hanno individuato e denunciato a piede libero alla competente Procura della Repubblica di Campobasso un ventenne resosi responsabile, pochi giorni fa, del furto di un’autovettura.

Al soggetto i militari sono risaliti grazie ad immediate indagini che hanno permesso di raccogliere elementi di prova in ordine alle sue responsabilità nonché di rinvenire l’autovettura e restituirla al proprietario.

L’attività in questione conferma la massima attenzione della Compagnia Carabinieri di Termoli e dei suoi Comandi dipendenti nel controllo del territorio e nella prevenzione dei fenomeni connessi con i furti e, in generale, con gli altri reati predatori.