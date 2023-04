Furto in appartamento sventato: tre uomini incappucciati a bordo di una Golf scura braccati dai Carabinieri

Nella serata di sabato, al numero di emergenza 112 giungeva una positiva segnalazione di un residente in Duronia che aveva notato tre soggetti incappucciati in procinto di arrampicarsi vicino ad una abitazione, datisi poi a precipitosa fuga in auto. Tre pattuglie confluivano in zona e la VW GOLF di colore NERO con vetri oscurati, veniva intercettata sulla “Fresilia” con direzione Campobasso, ad una velocità che superava i 200 km/h. L’equipaggio che si poneva all’inseguimento, al fine di tutelare l’incolumità degli altri utenti della strada, riusciva a seguirla fino all’ingresso del capoluogo, dopo aver percorso la “fondovalle del Rivolo”, ove poi – complice il traffico – il mezzo inseguito riusciva ad assicurarsi la fuga.

Il ringraziamento del Comando di Via Croce al cittadino che con la sua tempestiva richiesta di aiuto ha scongiurato di sicuro la commissione di azioni predatorie nel piccolo centro, ove infatti i malviventi erano riusciti solo a forzare un infisso prima di scappare, evidenziando ancora una volta quanto sia importante e proficua la sinergia tra collettività e Carabinieri.