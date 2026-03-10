Gallerie sulla Venafrana: via ai lavori per illuminazione e videosorveglianza, scattano le chiusure al traffico

Nell’ambito degli interventi di manutenzione per l’efficientamento tecnologico delle infrastrutture stradali, saranno avviati, da parte di Anas ( società del Gruppo FS Italiane), i lavori di adeguamento e nuova realizzazione degli impianti di illuminazione, videosorveglianza e implementazione del sistema SCADA a servizio delle gallerie “Homo Aeserniensis” e “Carpino”, lungo la strada statale 85 “Venafrana”, in provincia di Isernia.

Il SCADA ( Supervisory Control And Data Acquisition) è il sistema informatico di supervisione e controllo utilizzato per monitorare e gestire a distanza impianti tecnologici complessi a servizio delle infrastrutture.

Per consentire l’esecuzione delle attività in condizioni di sicurezza, a partire da lunedì 16 marzo 2026 e fino al 15 giugno 2026 sarà attiva la chiusura al traffico in orario notturno della SS 85, dalle ore 22:00 alle ore 05:00, nel tratto compreso tra il km 44,300 (Isernia Nord) e il km 40,600 (Isernia Sud).

Il provvedimento si rende necessario per consentire interventi urgenti e indifferibili di efficientamento degli impianti di illuminazione presenti nelle gallerie “Carpino” e “Homo Aeserniensis”.

Durante la chiusura notturna il traffico sarà deviato su un percorso alternativo opportunamente segnalato, già predisposto attraverso il centro abitato del Comune di Isernia.

Il tratto stradale sarà regolarmente riaperto alla circolazione nelle ore diurne, con limite di velocità pari a 30 km/h, in considerazione delle condizioni di illuminazione ridotta all’interno delle gallerie durante l’esecuzione dei lavori.