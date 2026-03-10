Finanza: le allieve donano mimose alle pazienti del reparto di Oncologia

In occasione della Giornata internazionale della donna, una rappresentanza della 8° Compagnia Allievi del 96° Corso “Brennero III”, 2° anno di studi, della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza ha promosso un’iniziativa di solidarietà rivolta alle pazienti e al personale femminile del Reparto di Oncologia dell’Ospedale dell’Aquila.

L’iniziativa, nata dalla sensibilità e dal forte senso civico dei giovani Allievi frequentatori dell’Istituto, ha inteso testimoniare in modo concreto la vicinanza della Scuola alle realtà del territorio e, in particolare, a tutte le donne che affrontano con coraggio il percorso della malattia e a quelle che quotidianamente operano con professionalità e dedizione nel settore sanitario.

La Direzione dell’Ospedale dell’Aquila ha accolto con vivo apprezzamento ed entusiasmo la proposta avanzata dagli Allievi, condividendone pienamente lo spirito di solidarietà e partecipazione.

Nel corso dell’incontro, svoltosi presso il Reparto di Oncologia, gli Allievi hanno simbolicamente consegnato rami di mimosa alle pazienti e al personale sanitario femminile, quale gesto di vicinanza, rispetto e riconoscenza. L’iniziativa è stata inoltre accompagnata da una donazione destinata a sostenere le esigenze del presidio ospedaliero.

Contestualmente, un gruppo di Allievi della 6° Compagnia ha devoluto una somma di denaro in beneficenza a favore dell’Associazione Onlus “Progetto Viva!” de L’Aquila, che assiste donne affette da tumore al seno.

Attraverso questo momento di partecipazione e umana vicinanza, la Scuola ha inteso rinnovare il proprio impegno nei confronti della comunità locale, valorizzando il ruolo delle giovani generazioni di finanzieri nel promuovere i valori di solidarietà, responsabilità sociale e attenzione verso il prossimo.

L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di incontro tra istituzioni, accomunate dalla volontà di esprimere concreta vicinanza alle donne e a chi, ogni giorno, si impegna con competenza e dedizione nella tutela della salute.