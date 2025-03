«Gettare la legna della spiritualità sul fuoco della politica», don Bruno Bignami ospite a Castiglione Messer Marino

Giovedì 27 marzo alle 16,45 a Castiglione Messer Marino, nell’aula magna dell’Istituto comprensivo statale (Via Istonia, 44) don Bruno Bignami presenterà il suo ultimo libro Dare un’anima alla politica. L’iniziativa è promossa dal Comune di Castiglione di Messer Marino, con la collaborazione della BCC Abruzzi e Molise e della Scuola dei piccoli Comuni.

Con il libro, uscito nel 2024 per i tipi delle Edizioni San Paolo, don Bignami vuole riflettere sul ruolo dei cristiani in politica: l’autore afferma che l’opera «prova a gettare la legna della spiritualità sul fuoco della politica, nel tentativo di riscaldare un ambiente gelido e talvolta inospitale».

Il libro è diviso in due parti. La prima mostra come il cristianesimo tocca e forma le coscienze. La seconda parte raccoglie alcune testimonianze di vissuto o di pensiero sulla spiritualità in politica. Tina Anselmi, Maria Eletta Martini, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira e David Sassoli raccontano, attraverso la loro esperienza in epoche diverse, differenti sfumature del rapporto tra spiritualità cristiana e politica e mostrano di aver trovato nel vangelo una comune ispirazione a prendersi cura del bene comune.

Bruno Bignami è direttore dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della CEI. È docente di Teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana. Per EDB ha pubblicato Terra, aria, acqua e fuoco. Riscrivere l’etica ecologica (2012) e Un’arca per la società liquida. La moralità nel cambiamento d’epoca (2016).

La sindaca Di Palma alla Scuola dei Piccoli Comuni con il direttore scientifico Rossano Pazzagli

«E’ un grande piacere per noi ospitare don Bignami e dialogare con lui dei temi trattati nel suo libro – dichiara Silvana Di Palma, sindaca di Castiglione Messer Marino – poiché abbiamo sin da subito notato un legame profondo con lo spirito che anima da sempre la Scuola dei piccoli Comuni, questo laboratorio sulla rigenerazione delle aree interne che ormai da due anni anima il nostro paese. Un sincero ringraziamento voglio rivolgerlo a Fabrizio Di Marco, direttore generale della BCC Abruzzi e Molise, per il contributo e il supporto dati per l’organizzazione dell’evento».

L’incontro, moderato dalla giornalista Gioia Salvatore, oltre alla presenza dell’autore prevede gli interventi di due ricercatori dell’Università degli Studi del Molise: Carlo D’Angelo parlerà delle “Politiche culturali per la rigenerazione delle aree fragili”, e Nicholas Tomeo tratterà il tema “Le aree interne e la politica. Le politiche per le aree interne”.