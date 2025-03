Inaugurazione palasport, sindaco Saia rivendica la realizzazione: “Solo merito nostro”

Il sindaco di Agnone, Daniele Saia, rivendica la realizzazione del palazzetto dello sport in località Tiro a Segno che sarà inaugurato questa mattina a partire dalle ore 11. In particolare al primo cittadino e presidente di Provincia non è andato giù la frase riportata da l’Eco online che recitava: “[…] l’infrastruttura realizzata grazie alla volontà del Comune e alla compartecipazione di Sport e Salute grazie al bando Sport e Periferie al quale rispose l’allora amministrazione guidata da Lorenzo Marcovecchio”.

«È importante chiarire – scrive Saia in una nota – che il nuovo palasport non è frutto del progetto presentato dall’ex sindaco Marcovecchio al bando Sport e Periferie, poiché quel progetto non fu finanziato. È quindi doveroso raccontare l’intero percorso che ha portato alla realizzazione della struttura. L’amministrazione guidata dal compianto Michele Carosella stanziò inizialmente 100 mila euro per la progettazione di un intervento di messa in sicurezza del palazzetto. Successivamente, nel novembre 2018, l’amministrazione Marcovecchio manifestò interesse a partecipare al bando Sport e Periferie, presentando un progetto definitivo da 400 mila euro, di cui 100 mila a carico del Comune. Il progetto, approvato dalla giunta nel dicembre 2018, non fu selezionato per il finanziamento, e non vennero intraprese ulteriori azioni fino al novembre 2019. In quel mese, la giunta Marcovecchio decise di candidarsi di nuovo al bando, predisponendo un progetto definitivo da 965 mila euro e attivando contestualmente un mutuo di 465 mila euro per coprire parte dei costi.

L’ex sindaco Lorenzo Marcovecchio al lavoro

A tre giorni dal nostro insediamento, nell’ottobre 2020, intuendo che, con molta probabilità, la progettazione definitiva voluta da Marcovecchio sarebbe risultata ancora una volta non finanziata, la nostra amministrazione ha prontamente acquisito una nuova progettazione esecutiva, in vista della scadenza imminente del nuovo bando Sport e Periferie. Il progetto esecutivo è stato approvato il 27 ottobre ed è risultato vincitore. Nel luglio 2022 è stata approvata la concessione del finanziamento pari a 500 mila euro, che si sono sommati ai 465 mila euro già disponibili tramite mutuo. Nel frattempo, ad agosto 2022 abbiamo presentato una candidatura al programma delle Green Communities, ottenendo ulteriori 200 mila euro a favore del palazzetto, finanziamento approvato nel febbraio 2023 a cui è seguita la validazione del progetto nel luglio 2024. Tutto ciò – ha concluso Saia – dimostra l’attenzione e l’impegno costante della nostra amministrazione verso la realizzazione del nuovo palazzetto, compreso il potenziamento in chiave energetica. Contrariamente a quanto riportato, quindi, siamo stati noi a riprendere la progettazione trasformandola in esecutiva e ottenendo il finanziamento; l’eredità lasciata dall’amministrazione Marcovecchio è stato il mutuo da 465 mila euro che è servito per eseguire i lavori».