Giappone: il Ministro Salvini visita lo spazio dedicato al Molise e fa suonare la campana made in Agnone

«Oggi abbiamo avuto l’onore di accogliere il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al Padiglione Italia di Expo 2025, nella settimana interamente dedicata al Molise. Un momento di grande valore istituzionale e simbolico, che ci ha permesso di mettere in evidenza non solo la straordinaria identità culturale del nostro territorio ma anche le opportunità concrete di crescita economica che il Molise può offrire a livello internazionale».

Lo comunica il vice presidente della Regione Molise, Andrea Di Lucente.

«Con il Ministro Salvini abbiamo condiviso un focus importante: la necessità di sostenere l’internazionalizzazione delle imprese locali. – continua l’assessore regionale – In un contesto globale in rapida evoluzione, portare il nostro tessuto produttivo oltreconfine significa dare respiro alle nostre aziende e attrarre nuovi investimenti. Expo rappresenta una vetrina globale e un’occasione strategica per instaurare relazioni economiche e culturali solide con un Paese come il Giappone, che guarda con interesse all’Italia e, oggi più che mai, anche al Molise».

Il Ministro ha partecipato al suggestivo rito giapponese del Tanabata, lasciando il proprio desiderio ai rami di bambù e facendo risuonare la storica campana di Agnone: un gesto carico di significato, che unisce spiritualità e artigianato d’eccellenza.

«Proseguiamo con determinazione nel promuovere il nostro territorio, sostenere le imprese e costruire ponti con il mondo» chiude Di Lucente.