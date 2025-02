“Gl Cierv”, il mistero di un antico rito

L’associazione culturale “Il Cervo” è lieta di comunicare che il 21 febbraio alle ore 09.30, presso il palazzo della Provincia, all’interno della Sala Giunta, in via G. Berta in Isernia, è prevista la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 de “Gl Cierv”.

Durante l’incontro saranno illustrati tutti i dettagli del programma del 1 e 2 marzo. Saranno presenti: il consigliere regionale Roberto Di Baggio, il presidente della Provincia di Isernia Daniele Saia, il direttore generale del PNALM Luciano Sammarone, il sindaco di Rocchetta a Volturno Domenico Gonnella, il presidente dell’associazione Il Cervo Ernest Carraccillo e il membro dell’organizzazione e figurante Edoardo Vessella. Modera la conferenza il giornalista Donato Giannini.