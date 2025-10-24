Guardia costiera scopre un quintale di vongole senza tracciabilità, sanzione da mille e cinquecento euro

Nella mattinata odierna il personale della Guardia Costiera di Vasto, nell’ambito dei controlli sulla filiera della pesca svolti sul territorio di giurisdizione, accertava presso un locale adibito allo smistamento di prodotto ittico la presenza di 100 kg di vongole contenute in 10 sacchi, prive di ogni documentazione attestante la provenienza e il previsto bollo sanitario che ne attesti l’avvenuta depurazione e l’idoneità al consumo umano.

Le vongole, pronte per essere immesse sul mercato illegale, venivano prontamente poste sotto sequestro e successivamente, mediante il battello GCB14, in dotazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto venivano rigettate in mare in quanto ancora viventi. Contestualmente, è stata elevata una sanzione amministrativa al proprietario del centro di smistamento per un totale di 1.500 euro.

La Guardia costiera invita i consumatori a prestare sempre massima attenzione all’acquisto di prodotti ittici, verificando la loro tracciabilità e il rispetto della normativa vigente. Infatti il bollino sanitario che accompagna i mitili, obbligatorio sulle confezioni (sia fresche che surgelate), è una garanzia della conformità del prodotto alle norme igienico-sanitarie e della sua origine.

Acquistare pescato sicuro e certificato significa tutelare la propria salute e il mare. Il Comandante di Circomare Vasto, Rossella D’ETTORRE assicura che la tutela del patrimonio ittico, dell’ambiente marino e la sicurezza alimentare dei consumatori sono quotidianamente oggetto di controlli da parte del proprio personale.