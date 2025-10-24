Tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo: quadro giuridico e protezione delle vittime

In prosecuzione delle attività avviate nell’ambito del Tavolo tecnico sulle Vulnerabilità, costituito presso la Prefettura di Campobasso, si è svolta una giornata di formazione, a cura dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso, dal titolo: “Tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo: quadro giuridico e sistema di protezione delle vittime”.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 50 persone, tra operatori, mediatori e responsabili dei Centri di Accoglienza Straordinaria della provincia ed ha approfondito temi di particolare rilevanza quali:

l’identificazione precoce e il supporto alle potenziali vittime di tratta intercettate ai confini o sul territorio;

le misure di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo dei migranti;

l’emersione e la tutela delle vittime;

la collaborazione multi-agenzia per il contrasto allo sfruttamento.

L’incontro, seguito con vivo interesse dai partecipanti, ha alternato momenti di approfondimento giuridico, condivisione di esperienze operative e analisi di casi concreti, stimolando la riflessione collettiva e rafforzando la rete territoriale nell’impegno comune al contrasto della tratta e dello sfruttamento.