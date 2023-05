Guardia-parco ausiliari a tempo determinato per il Pnalm, pubblicato il bando

Torna per il terzo anno consecutivo la possibilità per 14 under 35 di diventare Guardiaparco ausiliari a tempo determinato per il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Il periodo di lavoro, come sempre, sarà di tre mesi. Essere Guardiaparco significa essere al servizio della Natura e del Territorio. Un mestiere unico al mondo, depositario di valori e messaggi senza tempo.

«Siamo estremamente felici di poter dare seguito a questa iniziativa che permette a ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia di “affacciarsi” nel mondo della conservazione, accumulando esperienza sul campo utile alla crescita professionale e personale» spiegano dal Pnalm.

Per partecipare al bando c’è tempo fino alle ore 14 del 15 maggio 2023! Per informazioni sulle modalità di partecipazione e procedure di selezione visita: https://www.parcoabruzzo.it/dettaglio.php?id=74134