Guida sotto l’influenza dell’alcool o droghe, ritirate tre patenti. Sequestrare otto dosi di cocaina

Sono numerosi i controlli operati nel fine settimana appena trascorso in tutta la provincia aquilana con l’ausilio del drug test e dell’alcool test, da parte dei Carabinieri, nell’ottica di prevenire gli incidenti stradali riconducibili al consumo di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche prima di mettersi alla guida di un veicolo.

I Carabinieri delle Compagnie di Castel di Sangro e di Tagliacozzo e della Stazione di Pescasseroli hanno segnalato agli Organi competenti tre automobilisti, a cui è stata ritirata la patente di guida, per essersi messi alla guida sotto l’influenza dell’alcool o in stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti. In tale quadro, sono due gli autoveicoli sottoposti a sequestro finalizzato alla successiva confisca.

I controlli serrati dei Carabinieri, inoltre, hanno permesso ai militari della Compagnia di Avezzano di sequestrare oltre otto dosi di cocaina, rinvenute nella disponibilità di una persona che, per tale motivo, sarà segnalato per “detenzione illecita di stupefacente”.