Carenze igienico sanitarie: sospesa l’attività di un locale etnico, sanzioni per tremila euro

I Carabinieri dell’Arma territoriale alle dipendenze del comando provinciale de L’Aquila, avvalendosi dell’expertise di personale del NAS – Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Pescara, hanno proceduto al controllo di undici esercizi pubblici, dove sono state svolte attente verifiche di natura amministrativa e si è proceduto a identificare gli avventori presenti, accertando che tra loro non fossero presenti soggetti colpiti dal divieto di accesso ai locali pubblici, il cosiddetto daspo urbano.

Alcune carenze e inadeguatezze igienico sanitarie sono state riscontrate in un’attività di ristorazione etnica, il cui gestore è stato sanzionato per un importo complessivo pari a 3000 €. Il Personale dell’ASL, intervenuto sul posto a richiesta dei Carabinieri, ha disposto la sospensione immediata dell’attività sino al ripristino dei requisiti igienico sanitari.