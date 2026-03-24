Hashish e cocaina a bordo dell’auto a noleggio: in manette uno straniero, denunciato il complice

I Carabinieri della Stazione di Sassa, nell'Aquilano, hanno arrestato un cittadino straniero e ne hanno denunciato un altro in stato di libertà per detenzione illecita di oltre sessanta grammi di hashish e un grammo circa di cocaina. I…

I Carabinieri della Stazione di Sassa, nell’Aquilano, hanno arrestato un cittadino straniero e ne hanno denunciato un altro in stato di libertà per detenzione illecita di oltre sessanta grammi di hashish e un grammo circa di cocaina.

I due soggetti, entrambi provenienti dalla Marsica, sono stati fermati e controllati a bordo di una vettura, presa a noleggio, mentre stavano percorrendo la strada statale 17, in una zona periferica della città.

L’atteggiamento sospetto dei due al momento del controllo, ha indotto i Carabinieri ad eseguire una perquisizione personale e veicolare, che ha dato esito positivo facendo rinvenire la sostanza stupefacente, verosimilmente destinata ad alimentare l’illegale “mercato” cittadino, e un bilancino di precisione.

Quanto rinvenuto è stato pertanto immediatamente sequestrato, mentre l’uomo arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della Caserma Carabinieri di via del Beato Cesidio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.