Hashish, marijuana e cocaina: sequestri della Finanza. Non rispetta l’ordine di lasciare l’Italia, senegalese denunciato

Nell’ambito del dispositivo rafforzato di controllo economico del territorio, attuato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara in occasione dei recenti eventi pubblici, nonché nel quadro dei piani di intervento interforze coordinati dalla locale Prefettura, i militari del dipendente Gruppo hanno sviluppato mirate attività sia di iniziativa sia a tutela della sicurezza pubblica.

Sul versante della prevenzione e repressione dei traffici illeciti, sono stati eseguiti 23 sequestri di sostanze stupefacenti — tra hashish, marijuana e cocaina — recuperate anche grazie all’impiego delle unità cinofile, che hanno indotto diversi soggetti a disfarsene alla loro vista. I controlli nelle aree della movida hanno consentito ulteriori 4 sequestri, con la segnalazione dei responsabili alla Prefettura per uso personale.

Nel medesimo contesto operativo, una pattuglia della Sezione Operativa Pronto Impiego ha sottoposto a controllo un cittadino di nazionalità senegalese, risultato inottemperante all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 14, comma 5-ter, del D.Lgs. 286/1998.

Parallelamente, sul piano economico-finanziario, sono state accertate tre violazioni per mancata memorizzazione dei corrispettivi e irregolarità nella trasmissione telematica per oltre 41.000 euro complessivi. Nel corso delle verifiche è stato inoltre individuato un lavoratore irregolare presso un’attività ambulante.

L’azione svolta evidenzia l’efficacia del dispositivo messo in campo, capace di coniugare il concorso nei servizi di ordine e sicurezza pubblica con autonome attività di polizia economico-finanziaria, a presidio della legalità e della tutela dei cittadini.