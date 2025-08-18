“I cento passi” e “Resistere a Mafiopoli”, doppio appuntamento culturale a Castelguidone

In occasione della prima edizione di “La cultura che unisce“, l’associazione culturale “Castelguidone” presenta due eventi in programma:

Giovedì 21 agosto alle ore 21:30 presso la Struttura Pluriuso ci sarà la proiezione del celebre film “I cento passi” di Marco Tullio Giordana per ripercorrere la vita di Peppino Impastato, nato in una famiglia ben inserita negli ambienti mafiosi del comune di Cinisi (PA) e che pagò con la vita la sua scelta di combattere i clan locali e il malaffare che dilagava nella sua terra.

Venerdì 22 agosto alle ore 18:45 in Via Roma (piazzetta dell’Arciprete) Giovanni Impastato, fratello di Peppino, presenterà il libro “Resistere a Mafiopoli” e dialogherà con l’autore Laura Margherita Di Marco, curatrice del progetto “I fiori della memoria“.