I fucilieri di San Nicola pronti a far fuoco in onore del Santo Patrono

Fervono i preparativi dell’associazione “I Fucilieri di San Nicola” per l’imminente festività in onore del Santo Patrono San Nicola a San Giuliano del Sannio. Dopo aver esploso i colpi con i loro archibugi lo scorso maggio in onore dei 300anni della statua lignea del Santo, grande euforia tra i fucilieri a ridosso dell’imminente e rara saga che si celebrerà il 9 maggio con un’anteprima nel pomeriggio dell’8 maggio. Nonostante le immense modificazioni imposte nel tempo, è già possibile cogliere la gioia e l’orgoglio dei fucilieri in una nuova dimensione, ma anche l’iniziale, giustificata trepidazione, che è solita accompagnarli nei giorni che precedono le festività.

L’emozione è più forte di sempre tra i fucilieri e non solo: strade e piazza di nuovo piene per partecipare a uno dei momenti più suggestivi della tradizione spirituale del paese. La comunità sangiulianese si appresta a rivivere una delle sue trazioni più sentite: la parata dei Fucilieri prima e la processione con spari a salve in onore del Santo Patrono Nicola, insieme alla sfilata finale. Il fuciliere che con il suo archibugio rende onore al suo Santo. Amore incarnato e lacrime di gioia nel sussulto dei fucili per San Nicola re della sua tradizione popolare in una celebrazione identitaria, alle stanze del folklore, alla sublime profondità dello spirito; ai vicoli pieni, alla meraviglia dei più piccoli dei quali San Nicola è sublime protettore, al groppo in gola dei più grandi, a quei passi cadenzati dei fucilieri.

Più di una catarsi, più di una semplice riappropriazione, perché il fuciliere unico e vero protagonista ogni 9 maggio riabbraccia la sua storia e disegna ancora una volta i contorni del suo destino. Il 9 maggio la collettività sangiulianese non sarà più sola, perché ritrova sé stessa con i fucilieri ed il Santo ed in lui, insieme a lui, i sangiulianesi tutti si ritroveranno nel medesimo abbraccio a procedere insieme come figli e come fratelli uniti in un solo canto contornato dal colpo a salve dei fucilieri. Grande rispetto e attenzione vanno risposti nei riguardi dei “fucilieri” fulcro, cuore pulsante della festa e fondamento imprescindibile. L’associazione “I fucilieri di San Nicola” negli anni ha elevato il numero dei partecipanti ai due eventi storici che ormai da consuetudine ricadono l’8 e 9 maggio e 10 agosto, appuntamenti chiave della vita associativa cui i fucilieri non rinunciano dando un segnale di continuità e vicinanza soprattutto nelle fasi di maggiori difficoltà.