Il “Centro sociale” per ragazzi a caccia di iscrizioni, al via le attività di sostegno allo studio e ricreative

Il centro sociale comunale, anzi intercomunale, è stato realizzato, fisicamente, ma ora serve riempirlo di persone, di bambini e ragazzi e soprattutto di idee e contenuti, nonché di attività ludico-ricreative e culturali. E così il Municipio di Agnone rilancia la struttura inaugurata nelle scorse settimane presso il palazzo Filippini. «Il progetto, approvato e sostenuto da Agnone, Pietrabbondante, Carovilli e Capracotta, – spiegano dagli uffici comunali – si svilupperà per i prossimi mesi con attività rivolte a minori dai 6 ai 18 anni dell’area».

Non solo ragazzi e bambini agnonesi, dunque, ma di tutto il circondario. La struttura sarà aperta il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 18:30, quindi in orario comodo per i genitori che magari devono lavorare e non sanno a chi «lasciare i figli dopo la scuola».

«Grazie al contributo del Fondo di beneficenza Intesa Sanpaolo e al cofinanziamento dell’associazione AEPP, – aggiungono dal Municipio della città di Agnone – prenderanno il via laboratori, sostegno allo studio e momenti ricreativi per supportare la crescita dei ragazzi coinvolti. All’interno del centro, ubicato negli splendidi locali di Palazzo Filippini, le iniziative si terranno con aperture pomeridiane bisettimanali». «Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questa importante opportunità per i giovani del nostro territorio, che ora possono beneficiare di spazi positivi e formativi. – commentano dall’amministrazione comunale di Agnone – Come sottolineato dall’assessore alle politiche sociali Enrica Sciullo, si tratta di un’iniziativa importante per supportare i giovani nell’apprendimento dei valori di rispetto, collaborazione e cura degli spazi comuni. Le iscrizioni rimangono aperte». Per informazioni e per iscrivere i propri figli è possibile contattare gli uffici del Comune di Agnone.