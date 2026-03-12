Il dialetto agnonese “ospite” della trasmissione ‘Le grandi bellezze’ su Rai Radio 1

Il dialetto di Agnone e alcune delle sue peculiarità linguistiche saranno al centro della puntata di sabato 14 marzo del programma radiofonico Le grandi bellezze, in onda su Rai Radio1 dalle 9.30 alle 10. Ospite della trasmissione, condotta…

Ospite della trasmissione, condotta da Noemi Giunta con la regia di Roberta Di Casimirro, sarà Domenico Meo, che interverrà per raccontare caratteristiche, curiosità e tratti distintivi della parlata agnonese, una delle espressioni più significative della tradizione linguistica dell’Alto Molise.

Nel corso dell’intervista si parlerà delle origini e delle particolarità del dialetto locale, elemento identitario che conserva tracce della storia e della cultura del territorio. L’approfondimento offrirà anche l’occasione per riflettere sul valore dei dialetti italiani come patrimonio culturale e memoria delle comunità locali.

La puntata sarà trasmessa sabato mattina su Rai Radio1 all’interno del programma dedicato ai luoghi, alle storie e alle eccellenze del Paese.