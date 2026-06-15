Surriscaldamento dei freni, mezzo pesante a rischio incendio: sul posto Vigili del fuoco e Polizia stradale

Squadre dei Vigili del fuoco del comando di Isernia sono intervenute questa mattina, poco prima delle 9, sulla SS158 km31 direzione sud, per un principio di incendio che ha coinvolto un autotreno telonato. Due squadre intervenute dalla sede…

Squadre dei Vigili del fuoco del comando di Isernia sono intervenute questa mattina, poco prima delle 9, sulla SS158 km31 direzione sud, per un principio di incendio che ha coinvolto un autotreno telonato. Due squadre intervenute dalla sede centrale, per la messa in sicurezza del mezzo pesante. Per fortuna c’è stato solo un surriscaldamento dei freni senza ulteriori conseguenze, nonostante il mezzo fosse alimentato a gas naturale liquefatto .

Il mezzo trasportava cartongesso. Sul posto, per quanto di propria competenza, anche l’Anas e un equipaggio della Polizia di Stato.