Il grande cuore dell’Arma: Carabinieri in Pedriatria a portare doni ai piccoli pazienti

L’Aquila – Dopo l’apporto dato alla causa Telethon dei giorni scorsi, i carabinieri in servizio nel capoluogo, appartenenti alla specialità forestale e alla linea territoriale, hanno voluto continuare sulla scia delle iniziative benefiche che possano contribuire ad alleviare le sofferenze delle persone, e riproporre, così, la visita all’unità operativa pediatrica dell’ospedale civile San Salvatore, avviata anni fa dai carabinieri della biodiversità dell’Aquila.

La sensibilità dimostrata dal direttore generale della ASL 1 Abruzzo, prof. Ferdinando Romano, con il supporto del direttore sanitario dr. Alfonso Mascitelli e di tutto lo staff della pediatria, ha fatto sì che i militari dell’Arma dei reparti di stanza all’Aquila potessero, anche quest’anno, trasformare e allietare una mattinata ai piccoli pazienti del reparto pediatrico della città. L’evento è stato possibile grazie all’apertura da parte dei dirigenti e di tutto il personale sanitario, sempre pronti alla collaborazione con la Benemerita. Pertanto, ieri mattina, le corsie della pediatria si sono riempite di sorrisi stampati sui volti di tanti bimbi e bimbe ricoverati.

Gli istanti vissuti insieme ai piccoli pazienti sono stati di una spensieratezza assoluta, accompagnati dalla consegna di simpatici doni e l’avvicinamento dei più piccini all’esempio e all’educazione alla solidarietà, irrobustendo così i loro vissuti esperienziali. “Rientrano dunque l’educazione, il rispetto degli altri e la solidarietà – questo l’approccio dei carabinieri – nel novero dei valori più importanti della vita, da cui i più piccoli possono farne tesoro soprattutto dall’esempio degli adulti. Trasferire tali virtù, anche per mezzo di un piccolo gesto, fa parte della missione dei militari dell’Arma, un modo per far sentire la vicinanza delle donne e degli uomini in divisa ai tanti bambini che affrontano con le loro famiglie periodi difficili della loro esistenza”.

“Voglio esprimere la profonda gratitudine della nostra Azienda al Comando dei Carabinieri dell’Aquila – ha dichiarato il manager della Asl, prof. Romano – per il gesto di solidarietà nel consegnare doni ai bambini della pediatria. La vostra generosità ha portato gioia e sorrisi a quei bimbi che, purtroppo, dovranno trascorrere il Natale in un letto d’ospedale. Una lodevole iniziativa che rafforza il legame tra le istituzioni per il bene comune”.