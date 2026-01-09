“Il Matrimonio di una volta”, Belmonte del Sannio lancia il calendario comunale 2026

“Fortis cadere, cedere non potest” è un motto latino che significa letteralmente “I forti possono cadere, ma non possono cedere” o, per estensione arrendersi, esaltando la resilienza e la forza d’animo di fronte alle avversità, un concetto spesso usato per sottolineare la determinazione e la perseveranza. E quella frase campeggia, in apertura, sul calendario comunale 2026 realizzato dall’amministrazione di Belmonte del Sannio, «un omaggio alla tradizione e ai ricordi più autentici del nostro territorio».

«Il tema di quest’anno è “Il Matrimonio di una volta“. Ogni mese racconta un frammento dei matrimoni, quei riti semplici, ma ricchi di significato, che univano le famiglie e la comunità in una grande festa. – spiega il vicesindaco Dalio Mastrostefano – Un racconto di memoria e tradizione che prende vita attraverso le foto della Compagnia Teatrale di Belmonte nata nei primi anni ’80. Immagini preziose che riportano alla luce usanze, abiti e momenti simbolici del matrimonio di un tempo, unendo teatro, cultura e storia locale». «Un sentito ringraziamento a chi ha curato il tema e a tutti coloro che hanno condiviso queste foto e aneddoti preziosi. – chiude il numero due dell’amministrazione comunale – Il calendario può essere ritirato presso gli uffici del Municipio negli orari di apertura al pubblico».