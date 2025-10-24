In auto con due etti di droga tra hashish e marijuana, arrestato 21enne lancianese

Viaggiava a bordo della sua auto personale, un giovane lancianese di 21 anni che giunto sul territorio del comune di Archi, non è sfuggito all’attenzione e al controllo dei Carabinieri della locale stazione, apparendo subito sospetto per il suo atteggiamento e per la sua presenza ingiustificata.

Le immediate verifiche sul posto hanno permesso ai militari di rinvenire all’interno dell’auto quasi due etti di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana, oltre che due bilancini di precisione, sottoposti a sequestro. Il giovane è stato pertanto arrestato in flagranza e messo agli arresti domiciliari presso la sua abitazione e nella giornata odierna, a seguito di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel suo comune di residenza, come disposto dal Gip del Tribunale di Lanciano.

Nella medesima circostanza, un altro giovane coetaneo della provincia, che viaggiava a bordo della stessa auto, ma che da subito è apparso estraneo ai fatti, è stato segnalato alla Prefettura di Chieti quale assuntore poiché trovato in possesso di una piccola dose di hashish.