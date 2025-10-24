Aggressione con una mazza da baseball a Castiglione Messer Marino, tre Daspo Willy

Tre persone, un uomo di 52 anni della provincia di Chieti e una coppia di trentenni di Castiglione Messer Marino, sono stati colpiti da altrettanti “Daspo Willy”, emessi dal Questore di Chieti, per un grave episodio di aggressione verificatosi presso un bar del comune dell’alto Vastese a fine settembre scorso.

In quella circostanza, un ventinovenne del luogo, per futili motivi, era stato percosso e aggredito con un oggetto contundente, subendo anche il danneggiamento della sua autovettura. Un fatto subito ricostruito dai militari della locale Stazione Carabinieri e posto all’attenzione del Questore dal Comando della Compagnia, per scongiurare ulteriori ed eventuali disordini e rimarcare l’importante presenza dell’Arma sul territorio.

Sale pertanto a dieci, da inizio anno, il numero dei provvedimenti analoghi notificati dai Carabinieri di Atessa nei confronti di altrettante persone che sono state segnalate per disordini verificatisi nei pressi di pubblici esercizi o in occasione di manifestazioni sportive. L’intento, in linea con le disposizioni vigenti, è quello di puntare a prevenire pericoli e disagi connessi alla libera e serena fruizione dei locali pubblici ed evitare che gli eventi organizzati con il fine di creare svago e divertimento, soprattutto per i più giovani, possano trasformarsi in occasioni per favorire disordini.