«In Poste essere mamma non è un limite», la testimonianza di Elisa Di Palma

Elisa Di Palma è una delle 15 mamme dipendenti di Poste Italiane in Molise che in questi ultimi mesi hanno usufruito delle misure aziendali previste nell’ambito delle politiche della famiglia. Sposata con Adamo dal 2022, è mamma di Angelo Pardo (2 anni compiuti lo scorso mese) e di Ambra, arrivata ad agosto 2024.

Trentadue anni, di Larino, laureata in Economia e Management all’Università d’Annunzio di Pescara, in Poste è stata assunta nel 2019 con la qualifica di specialista consulente finanziario. Fino alla maternità ha fatto parte della squadra dei consulenti finanziari mobili della Filiale di Campobasso (9 in totale) e si muoveva tra i piccoli comuni della provincia per fornire informazioni e consigli sui prodotti di risparmio, protezione e investimento offerti da Poste Italiane.

Elisa si sofferma sul suo lavoro: “Mi piace occuparmi di consulenza, un ambito che mi ha sempre affascinato nel corso degli studi. Inoltre mi piace il contatto con le persone, sia colleghi che clienti, poiché mi permette di crescere a livello professionale e personale. Un altro aspetto che mi piace del mio lavoro è il fatto di essere una persona e non un numero, perché l’azienda è sempre attenta alle esigenze dei lavoratori soprattutto quando c’è il bisogno di gestire e conciliare esigenze familiari e lavorative. In Poste essere mamma non è un limite”.

Attualmente la dipendente sta usufruendo del congedo parentale, successivo alla maternità obbligatoria di cinque mesi riconosciuta dalla legge. Un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino, anche questo previsto dalla legge, con Poste che però riconosce con un trattamento di miglior favore, come spiega la dipendente: “La maternità obbligatoria è retribuita al 100% dalla legge, mentre i mesi di congedo sono retribuiti alcuni all’80% e altri al 30%. Mi sento fortunata a lavorare in un’azienda che è vicino ai genitori anche dal punto di vista economico, poiché offre ai neogenitori ulteriori due mesi di congedo parentale con una retribuzione all’80%”.

Quando rientrerà al lavoro, a settembre, Elisa prenderà servizio nell’ufficio postale di San Martino in Pensilis, a pochi chilometri da casa, sempre come consulente finanziaria. Una richiesta di trasferimento avanzata dalla dipendente per conciliare meglio lavoro e famiglia e accolta dalla Filiale di Campobasso.

Per ora quindi il suo lavoro è fare la mamma e la consulenza può aspettare: “In questo periodo – dice – ho scoperto che anche essere mamma è un lavoro a tempo pieno, diverso da quello di consulente finanziaria ma altrettanto interessante, sfidante e di continua crescita imparando ogni giorno qualcosa di nuovo esattamente come in consulenza. La voglia di tornare e di rimettermi in gioco è tanta, sarà bello scoprire come riuscirò a conciliare una crescita personale come mamma e come lavoratrice”.

La nascita di Ambra è stata “salutata” da Poste Italiane con il “fiocco giallo”, l’iniziativa dedicata ai dipendenti neogenitori che prevede l’invio di un cofanetto giallo contenente prodotti per l’infanzia di prima qualità. “Un gesto davvero carino da parte dell’azienda – commenta la dipendente – quello di voler essere in qualche modo presente in questo momento così importante”.

L’attenzione di Poste Italiane alla genitorialità è stata confermata dalla certificazione “Top Employers”, ottenuta per il sesto anno consecutivo, dedicata alle aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane e si concretizza anche attraverso altre iniziative che accompagnano il dipendente durante il suo percorso.

