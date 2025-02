In servizio contemporaneamente in due ospedali, medici condannati per danno erariale

La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale regionale per il Molise – ha condannato due medici in servizio presso un presidio ospedaliero dipendente dall’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, al pagamento della somma complessiva di 99.154,00 euro per danno erariale.

Il giudizio contabile è stato emesso sulla base degli accertamenti condotti dai Carabinieri del NAS di Campobasso, che hanno permesso di dimostrare che i sanitari – durante l’orario di servizio svolto presso il presidio ospedaliero di appartenenza – certificavano in modo fraudolento lo svolgimento di ulteriori prestazioni presso altri presidi sanitari, percependo la retribuzione aggiuntiva e risultando contemporaneamente in servizio presso due distinti nosocomi dipendenti dall’A.S.Re.M.