In strada con coltello e spadino di foggia araba, denunciato 48enne italiano

Qualche giorno fa, una pattuglia della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Pescara, impegnata in servizio perlustrativo, ha fermato un uomo che si aggirava a piedi lungo via Imele, area già nota alle forze dell’ordine per la presenza di soggetti con precedenti e per episodi legati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.

L’atteggiamento del soggetto ha indotto i militari ad approfondire il controllo. Si tratta di un 48enne italiano, già noto alle banche dati delle forze di polizia per diversi precedenti, anche specifici in materia di armi.

Durante le operazioni, i militari hanno proceduto ad una perquisizione personale che ha dato esito positivo. All’interno dello zainetto in uso all’uomo, infatti, sono stati rinvenuti due oggetti ritenuti potenzialmente pericolosi: un coltellino a serramanico in acciaio, con manico in ottone e lama di oltre cinque centimetri, ed uno spadino di foggia araba, anch’esso in acciaio, con lama di oltre quindici centimetri.

Il possesso di tali oggetti, in assenza di un giustificato motivo ed in un contesto urbano sensibile, ha fatto scattare immediatamente le procedure previste dalla normativa vigente. Le armi sono state sottoposte a sequestro penale, mentre l’uomo è stato accompagnato negli uffici della Sezione Radiomobile per gli accertamenti di rito.

Al termine delle verifiche, il 48enne, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, come previsto dall’articolo 4 della legge 110 del 1975.

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di rafforzamento delle attività di controllo del territorio, anche alla luce delle recenti disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che hanno inasprito le sanzioni e ampliato gli strumenti di prevenzione a disposizione delle forze dell’ordine.

Determinante, in questo caso, il contesto in cui è avvenuto il controllo: una zona considerata ad alta criticità, dove la presenza di oggetti potenzialmente offensivi contribuisce ad aumentare il rischio per la collettività. Proprio per questo, l’intervento degli operatori è stato considerato pienamente legittimo e coerente con le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’attività rientra nei servizi quotidiani di vigilanza e prevenzione svolti sul territorio, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di illegalità diffusa e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.