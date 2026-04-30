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Ruggine sugli strumenti odontoiatrici e sporcizia ovunque, il Nas sospende l’attività di un dentista

Sospesa l’attività di uno studio odontoiatrico ispezionato dai Carabinieri del NAS e giudicato in condizioni fatiscenti. In Alba Adriatica (TE) i Carabinieri del NAS di Pescara hanno ispezionato uno studio odontoiatrico, in esercizio, rinvenuto in pessime condizioni igienico…

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Sospesa l’attività di uno studio odontoiatrico ispezionato dai Carabinieri del NAS e giudicato in condizioni fatiscenti.

In Alba Adriatica (TE) i Carabinieri del NAS di Pescara hanno ispezionato uno studio odontoiatrico, in esercizio, rinvenuto in pessime condizioni igienico sanitarie e strutturali. I militari hanno accertato la presenza di cumuli di sporcizia in tutta la struttura sanitaria, disordine generale, particolarmente nel locale dell’apparecchio radiologico, nel locale di sterilizzazione e confezionamento dei ferri chirurgici e nei locali operativi. Pareti ammalorate, polvere e sporco su arredi e attrezzature ad uso sanitario e presenza di ruggine sugli strumenti odontoiatrici sono alcune delle gravi non conformità verbalizzate dai NAS. È stata rilevata, altresì, l’assenza di procedure e documentazione inerenti la detersione, la disinfezione, il confezionamento e la sterilizzazione degli strumenti oltre che la verifica periodica delle misure di radioprotezione.

Il Comune, preso atto delle gravi carenze verbalizzate dai Carabinieri, ha disposto l’immediata sospensione dell’attività sanitaria. L’odontoiatra responsabile dello studio è stato segnalato anche all’Ordine professionale di riferimento.   

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