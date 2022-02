Incendio boschivo, le fiamme divorano sei ettari di vegetazione

Nella giornata di ieri i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Isernia, hanno operato, per diverse ore e con più mezzi e personale, su un incendio di bosco e macchia mediterranea nel comune di Macchiagodena (IS). Solo verso l’imbrunire gli uomini in divisa sono riusciti a domare le fiamme bloccandole su più fronti. In totale hanno operato tre squadre. I danni stimati sono di circa sei ettari di vegetazione, tra bosco e macchia, percorsi dal fuoco.

Correlati