Incendio minaccia la riserva naturale di Punta Aderci, per fermare le fiamme in azione un elicottero

Questo pomeriggio, alle ore 17 circa, personale dipendente della Guardia Costiera di Vasto, nell’ambito dell’attività di mare e laghi sicuri, durante un monitoraggio sul litorale, si accorgeva di un incendio che si stava sviluppando in direzione della riserva naturale di Punta Aderci, verso la spiaggia di Motta Grossa.



Immediatamente la sala operativa ha allertato e richiesto l’intervento del distaccamento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti, con sede a Vasto e della Protezione Civile con sede a Pescara.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco coadiuvati dall’arrivo dell’elicottero “Lince Rossa” della protezione Civile di Pescara e in una fase successiva è stato adoperato anche il canadair 21 dei Vigili del Fuoco partito da Roma.

La guardia costiera con il battello GC B14 ha assicurato la cornice di sicurezza per garantire il sicuro prelievo delle acque a detti mezzi, adoperando un’interdizione temporanea della navigazione nell’area interessata.



L’attività si è conclusa positivamente con l’incendio domato, circa tre ore dopo l’attivazione, grazie alla sinergia delle istituzioni e della rapidità di risposta, evitando un disastro ambientale, tuttavia le fiamme hanno colpito un’area di circa 1/2 ettari di superficie, interessando principalmente sterpaglia e canneti.

La situazione è sotto controllo e la Protezione Civile garantirà un presidio notturno di vigilanza al fine di monitorare la zona interessata. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause dell’evento, non si registrano feriti né inquinamenti in mare.