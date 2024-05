Incendio su un terrazzo, evacuata palazzina: i Vigili del fuoco mettono in sicurezza l’edificio

Stamattina personale Vigili del Fuoco di Termoli è intervenuto, con autopompa e autobotte, a Guglionesi per un incendio sviluppatosi su un terrazzo. Sul posto i condomini presenti erano già stati fatti evacuare per sicurezza da una pattuglia di Carabinieri di Guglionesi mentre la squadra Vigili del Fuoco ha estinto l’incendio e messo in sicurezza l’appartamento. Le cause sono in corso di accertamenti. Nessun ferito né intossicato.

