Incentivi ai medici, il dibattito si accende: Saia, don Alberto Conti e il nostro direttore intervengono su Avvenire

Il quotidiano Avvenire, con un articolo a firma di Igor Traboni, torna ad occuparsi dell’ospedale di area particolarmente disagiata di Agnone. Nell’edizione odierna, a pagina 8, si parla degli incentivi che l’amministrazione comunale ha deciso di offrire ai medici che sceglieranno di prestare servizio presso il presidio dell’Alto Molise. A illustrare la vicenda sono il sindaco di Agnone, Daniele Saia, il direttore della Caritas diocesana di Trivento, don Alberto Conti, e il nostro direttore Maurizio D’Ottavio.

LEGGI QUI L’ARTICOLO: https://www.avvenire.it/attualita/ai-medici-che-scelgono-agnone-incentivi-per-casa-bollette-e-tempo-libero_103244