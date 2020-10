Incidente sul trattore a San Pietro Avellana, giovane trasferito in ospedale dall’eliambulanza

Intervento tecnico sanitario di emergenza nel pomeriggio per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico allertato dalla Centrale operativa del 118.

Un ragazzo di 26 anni di Ateleta ha subito un incidente con il suo trattore nei boschi di San Pietro Avellana.

Una volta ricevuto l’allarme da un compagno del ferito, il 118 ha inviato sul luogo una postazione territoriale proveniente da Castel di Sangro.

Contestualmente ha allertato il Soccorso Alpino per il supporto al personale sanitario intervenuto sul posto. Una squadra del CNSAS, mediante le coordinate fornite dalla Centrale operativa del 118, e in costante coordinamento con la stessa, si è immediatamente portata sul punto dell’incidente che era lontano dalla viabilità ordinaria.

Nel frattempo è stata allertata l’eliambulanza del 118 de L’Aquila. Una volta giunto l’elicottero, il personale sanitario e il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino a bordo dell’eliambulanza hanno provveduto immediatamente al condizionamento sul posto del paziente, per presumibile politrauma, e successivamente al suo recupero per il trasferimento in volo presso l’ospedale de L’Aquila.