Incidente sulla fondovalle Trigno allo svincolo per Trivento: due auto coinvolte, due feriti in ospedale

Alle ore 16 di oggi, una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso è intervenuta con un’autopompaserbatoio sulla SS 650 “Trignina” al km. 40, in agro di Trivento, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. L’esatta dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei Carabinieri del Norm della compagnia di Bojano intervenuti sul posto per i rilievi del caso.

All’arrivo sul posto da parte della partenza dei Vigili del fuoco, i feriti erano stati presi già in cura dal personale del 118, si è provveduto quindi alle operazioni di messa in sicurezza dello scenario.

Sul posto anche i Carabinieri di Bojano e il personale dell’Anas. L’arteria è stata interrotta al traffico in entrambe le direzioni fino alle 17.15, poi lentamente la lunga coda di mezzi è stata fatta defluire.