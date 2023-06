Incidente sulla statale 87, donna estratta dalle lamiere senza vita

Nel primo pomeriggio una squadra di Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso è intervenuta per un incidente stradale al km130,500 della SS87(galleria Lama Bianca , Campobasso). Non facili le operazioni di estricazione della donna deceduta, incastrata tra le lamiere dell’auto incidentata.. Sul posto presenti, ciascuno per le proprie competenze, personale medico 118, una pattuglia di Carabinieri, agenti della Municipale di Campobasso.

