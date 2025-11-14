Infezioni cutanee e sessualmente trasmesse, il convegno dell’Ordine dei Medici

“Infezioni obiettivo zero” è il titolo dell’evento in programma sabato 15 novembre nella sede dell’Ordine dei Medici di Isernia in via Pio La Torre.

Le infezioni della cute e dei tessuti molli e le infezioni sessualmente trasmesse gli argomenti che saranno analizzati attraverso un confronto tra esperti. Il responsabile scientifico è il professor Claudio Ucciferri. La segreteria scientifica è affidata al dottor Domenico Castaldi. Dopo il saluto istituzionale curato dal presidente dell’Omceo di Isernia, Fernando Crudele, si entrerà nel vivo della discussione. Nella prima parte dei lavori si parlerà di infezioni cutanee con un approfondimento su riconoscimento e gestione sul territorio. Dopo eventuali discussioni sull’argomento, inizierà la seconda parte del programma con l’analisi delle infezioni sessualmente trasmesse.

Il corso è rivolto a farmacisti, Medici Chirurghi, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Medicina Generale E Continuità Assistenziale, Specialisti In Medicina D’urgenza, Medicina Interna, Malattie Infettive, Radiologia, Farmacisti, Chirurghi, Dermatologi, Urologi, Igienisti, Ginecologi, Patologi Clinici e Microbiologi.