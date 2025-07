Era originario di Capracotta l’uomo deceduto questa mattina dopo essere stato investito da un camion sulla statale Adriatica. L’anziano, classe 1938, residente a Bressanone in Alto Adige, pensionato delle Ferrovie dello Stato, tornava in vacanza ogni anno nel Vastese per godersi qualche giorno di mare. Domani sarebbe ripartito per il nord Italia. A Capracotta ha due sorelle che vivono sul posto e diversi altri parenti.

